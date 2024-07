Il belvedere all’ingresso di Agra verrà dedicato agli Alpini d’Italia

In occasione del centenario della Sezione Alpini di Luino, il Comune di Agra intitolerà agli Alpini d’Italia il Belvedere di via Roma, situato all’ingresso del paese e considerato uno dei luoghi più significativi ed iconici del territorio delle Cinque Valli. Qui, con lo sguardo a “perdersi sul panorama del Verbano”, sarà svolta la cerimonia di scoprimento del monumento, ad imperitura memoria degli Alpini, fortemente voluto e realizzato dal Gruppo Alpini di Agra.

La cerimonia di intitolazione si terrà domenica 21 luglio e sarà anticipata da una serie di altri momenti che prenderanno il via alle 9.15 con l’ammassamento al parcheggio di viale Europa. Seguirà l’alzabandiera presso la sede del gruppo Alpini di Agra, una Santa Messa in parrocchia e una cerimonia a ricordo dei caduti presso il Monumento in piazza Pasquinelli.

Parteciperà alla giornata anche il corpo musicale boschese.