Il Comune di Varese spende seicentomila euro all’anno per il trasporto gratuito di disabili e anziani

Il Comune di Varese ha presentato i numeri del servizio speciale di trasporto gratuito destinato a persone con disabilità motorie, anziani e soggetti svantaggiati.

Un servizio essenziale, attivo da alcuni anni in collaborazione con Atv e il suo personale, che ad oggi garantisce la possibilità di spostamento a oltre 150 persone, tra cui molti anziani, bambini e bambine, che altrimenti non potrebbero usufruire dei mezzi pubblici in modo autonomo. Un servizio per il quale l’amministrazione impiega un importo di oltre 600 mila euro all’anno, e che è di fondamentale importanza per le esigenze delle famiglie varesine che ne beneficiano.

Se ne è parlato durante la commissione congiunta Bilancio, Servizi educativi e Servizi sociali. «Un servizio importante – hanno sottolineato l’assessora al Bilancio Cristina Buzzetti e l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – di cui si parla poco ma di estrema importanza nel complesso di servizi che la città offre e soprattutto per le persone e famiglie che ne usufruiscono».

«Per moltissimi anziani in stato di fragilità che quotidianamente si spostano verso i centri diurni – prosegue Molinari – a cui si aggiungono gli utenti in carico Servizi sociali, questa forma di trasporto costituisce l’unica possibilità di potersi muovere da casa».

«Il trasporto speciale gratuito per bambini e bambine con disabilità è un servizio fondamentale e delicato – aggiunge l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – Ai nostri alunni sono infatti dedicati speciali minibus attrezzati con la presenza di personale a supporto, per garantire ogni giorno il tragitto sicuro da casa verso gli istituti scolastici o i centri specializzati e viceversa».