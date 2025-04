Il Varese deve reagire: a Chieri per tornare alla vittoria

Non è un momento positivo per il Varese, che ha perso quattro delle ultime sei partite ed è passata dal secondo al quinto posto in campionato. Serve una reazione in casa biancorossa, anche perché l’impegno di domenica 6 aprile (ore 15.00) in casa del Chieri merita la giusta attenzione contro una squadra in lotta per evitare la retrocessione diretta e che giocherà con il coltello tra i denti.

E proprio a livello caratteriale sembra aver avuto i problemi maggiori il Varese nell’ultimo periodo, incapace di mettere in campo quella cattiveria agonistica necessaria per ottenere le vittorie. Si sa che, sfumato l’obiettivo primo posto, andare o no ai playoff – che non portano alla promozione nemmeno se si vincono – non cambia molto se non per l’orgoglio e il prestigio del piazzamento. Ma i tifosi varesini che da inizio stagione seguono la squadra meritano ben altre prestazioni da parte della squadra, alla quale si chiedono risposte sul campo

A presentare la gara è mister Floris: «Il Chieri arriva da un momento positivo, sicuramente noi non passiamo un buon periodo. Dobbiamo concentrarci più su di noi rispetto agli avversari. Da sempre curiamo l’aspetto mentale, purtroppo nelle ultime due partite anche gli episodi non sono andati a nostro favore. È vero che abbiamo approcciato male il primo tempo ma è anche vero che nella ripresa abbiamo spinto e cercato di vincere subendo il secondo gol nel finale. Bisogna entrare in campo con maggior convinzione per non prendere gol perché è una fase di campionato in cui ogni errore costa caro».

«Non possiamo permetterci di buttare via una stagione – prosegue l’allenatore biancorosso -. Ci sono ancora i playoff da fare, gli stimoli bisogna trovarli. A questo punto, dopo queste sconfitte, le motivazioni devono venire da sé. Spesso chi gioca contro il Varese aspetta i nostri errori per farci male. Dobbiamo fare attenzione sotto questo aspetto e magari anche noi stare un po’ più coperti. Bisogna dare il massimo in ogni partita e poi pensare che siamo una squadra forte, siamo il Varese e dobbiamo migliorare questa posizione di classifica».



DIRETTAVN

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.