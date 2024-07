“Il contratto di rete nel settore delle farmacie”, Saronno Servizi mette a confronto le esperienze sul territorio

Non solo un servizio di farmacie comunali al passo con i tempi, su misura per le esigenze dei diversi tipi di clientela e in grado di unire efficacia ed efficienza, ma anche una realtà al passo con i tempi, in grado di affrontare le sfide del momento e di cogliere le opportunità.

Ancora una volta Saronno Servizi ha dimostrato le proprie competenze di società leader, in grado di creare sinergie per ottimizzare servizi e far crescere le potenzialità al servizio del territorio. Lo ha fatto, ancora una volta, con il convegno organizzato lo scorso 26 giugno dalle 9:30 alle 13:30 a Villa Gianetti.

L’appuntamento dal titolo “Il contratto di rete nel settore delle farmacie” ha avuto un ottimo riscontro da parte delle realtà del territorio, vista la presenza di delegati di Gerenzano, Uboldo, Solaro e Laveno Mombello con il patrocinio di Confservizi Cispel Lombardia. Non solo, il convegno è stato accreditato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti

Contabili di Busto Arsizio.

Un momento di confronto e analisi fortemente voluto da Saronno Servizi per sviluppare una rete che permetta di ottimizzare, creando una vera e propria rete, il servizio offerto dalle farmacie comunali del territorio. Un’occasione apprezzata dagli addetti ai lavori sia per l’attualità e la ricchezza della proposta, sia per gli strumenti e le competenze messe nel progetto dalla società

saronnese.

«Da sempre – commenta il presidente di Saronno Servizi Pietro Insinnamo – anticipare i tempi e le sfide è uno dei punti di forza della nostra società e anche sul settore delle farmacie comunali abbiamo saputo leggere la realtà e il territorio promuovendo un’occasione di crescita e di ottimizzazione».

Il 16 luglio c.a. verrà sottoscritto, presso lo Studio notarile del Dott. Colianni di Milano, il contratto per la creazione della nostra nuova rete farmacie, le FARMACIE fuori dal Comune. Le farmacie comunali che hanno aderito al progetto sono quelle di: Gerenzano, Laveno Mombello, oltre ovviamente alle Farmacie Comunali 1 e 2 di Saronno e la Farmacia n. 3 di Solbiate

Olona.