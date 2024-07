Il primo consiglio comunale di Nadia Cannito da sindaco di Malnate

Dopo la vittoria al ballottaggio, Nadia Cannito ha guidato nella serata di sabato 13 luglio il primo consiglio comunale da sindaco di Malnate.

Galleria fotografica Il primo consiglio comunale di Malnate con Nadia Cannito sindaco 4 di 23

La prima assemblea della neoeletta prima cittadina si è tenuta all’aula magna “Falcone-Borsellino” e si è aperta con l’inno d’Italia cantato da Laura Zecchin accompagnata dalle musiche degli archi dell’Associazione Immaginarte Ludovico Carangi, Simone Broggini, Rachele Bartoli e Samuele Aguzzi.

All’ordine del giorno, come da prassi, la convalida degli eletti al consiglio comunale, il giuramento del nuovo primo cittadino, la composizione della Giunta e del nuovo presidente del consiglio comunale. E per ricoprire quest’ultimo importante ruolo è stato designato Jacopo Bernard, ex assessore, proposto dalla maggioranza. Per i due posti da vicepresidenti invece la maggioranza ha accolto l’invito dell’opposizione scegliendo i due candidati sindaco che hanno ottenuto più voti: Sandro Damiani e Irene Bellifemine.

Dopo il sentito giuramento del neoeletto sindaco, hanno preso la parola i tre candidati sindaco Sandro Damiani – che ha chiesto un intervento immediato per risolvere i problemi della frazione Folla colpita dal maltempo -, Irene Bellifemine e Paola Cassina.

La presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo sono state presentate, una a una, dalle voci di tutti i consiglieri di maggioranza. Le forze di opposizione, dopo aver ascoltato tutte le indicazioni, si sono astenute al momento del voto. Una voce che riassume le tre anime della minoranza con la volontà di collaborare sulle idee e progetti condivisi.