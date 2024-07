Il sindacato tessile energia e chimica della Uil unifica i territori di Varese e Como, a Tradate nasce Uiltec Insubria

Si è svolto questa mattina a Tradate, nel salone di Villa Truffini, il Consiglio locale della Uiltec, il sindacato di categoria della Uil che che rappresenta i lavoratori di tessile, energia, chimica, farmaceutico e gomma-plastica.

All’incontro, a cui ha partecipato la segretaria generale Daniela Piras, è stata deliberata l’unione dei territori di Varese e Como: la nuova struttura sarà denominata Uiltec Insubria.

«Tessile e Made in Italy, energia, farmaceutico sono le chiavi che possono aprire la porta del rilancio economico non solo in questo territorio, ma per l’intero Paese – ha detto Daniela Piras – Abbiamo la necessità di affiancare al Green Deal, un Social Deal e una vera politica industriale per aiutarci a restare al passo della corsa globale, a quella per una politica energetica. Proprio ieri a Roma, nella sede confederale della Uil, abbiamo riunito il nostro Esecutivo nazionale, in seduta seminariale, per riflettere sullo scenario energetico. Deve essere chiaro fin da oggi cosa fare nella sfida della sostenibilità ambientale, energetica, industriale. Come sindacato siamo determinati ad esercitare un ruolo determinante e responsabile nella fase di transizione energetica ed in appoggio ad un’economia sostenibile. Sarà necessario farlo realizzando un giusto equilibrio di sistema tra istituzioni, imprese e sindacati. Ma il governo fatica a fare le giuste scelte e parla con slogan».

Infine, un riferimento all’autonomia differenziata: «Sta andando avanti la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, con banchetti in tutta Italia a cura del Comitato promotore formato da Uil e Cgil, partiti politici di opposizione e associazioni della società civile – ha ricordato la dirigente della Uiltec nazionale – La Uiltec sta dando il suo fattivo contributo. Si tratta di una legge che divide il Paese».

Antonio Parisi è stato eletto Segretario generale della nuova realtà sindacale Uiltec Insubria.