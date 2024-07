Il terzo passo è un laboratorio teatrale in natura per bambini a Marnate

La Biblioteca comunale di Marnate ha organizzato un evento speciale per i bambini: è Il terzo passo, un laboratorio teatrale immersi nel verde del parco Crespi Balbi in programma sabato 27 luglio dalle ore 16 alle 19.

L’iniziativa sarà condotta dagli attori della compagnia Teatro Telaio ed è rivolta ai bambini in età scolare, indicativamente dai 6 ai 10 anni.

Si tratta di un laboratorio teatrale speciale proprio perché immerso nella natura.

A seguire una divertente sorpresa per tutti i partecipanti in piazza Sant’Ilario.

In caso di maltempo si svolgerà nella sala Consigliare del Comune.

Iscrizione obbligatoria entro il 23 luglio 2024 fino a un massimo di 15 partecipanti contattando la biblioteca allo 0331 368227 oppure scrivendo a biblioteca@comune.marnate.va.it.