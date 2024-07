In Prefettura confronto tra sindaci, forze dell’ordine, aziende di trasporto e cooperative sui minori stranieri non accompagnati

Il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello ha incontrato i sindaci dei comuni di Cassano Valcuvia, Castelveccana e Cuvio. Erano presenti anche i rappresentanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri e i responsabili delle cooperative che danno ospitalità ai minori stranieri non accompagnati e ai richiedenti protezione internazionale.

Tra gli argomenti affrontati l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei ragazzi e l’impiego in opere di pubblica utilità.

Le tensioni registrate lo scorso anno sono state superate e il clima nelle comunità ospitanti è migliorato. Rimangono alcune criticità circa l’uso dei mezzi pubblici che si è deciso di affrontare per permettere ai giovani di poterne usufruire correttamente.

La Presidente della “Fondazione Asilo Mariuccia” ha condiviso le positive esperienze d’inserimento lavorativo che hanno interessato i ragazzi minori loro ospiti; come esempio è stato citato “L’officina dell’acqua” di Laveno Mombello, dove viene insegnato ai giovani la carpenteria navale.

Il Sindaco di Cassano Valcuvia ha sottolineato l’impegno dei minori non accompagnati nei confronti della comunità cassanese mantenendo pulito il campo da calcio. Prossimamente i ragazzi verranno coinvolti nella creazione di un murales alla fermata del pullman.

Al termine del confronto, il Prefetto ha ringraziato tutti gli intervenuti invitandoli a presenziare in qualità di auditori il prossimo 19 luglio, alle ore 9.30, presso la Sala consiliare della Provincia di Varese, alla riunione di sottoscrizione dei Protocolli di intesa “per promuovere e sostenere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute, ex detenute e in esecuzione penale esterna” e “per favorire l’inserimento socio lavorativo di titolari di protezione internazionale”.