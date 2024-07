Incendio al centro commerciale di Caronno Pertusella, intervengono i vigili del fuoco

Qualche momento di spavento al supermercato del cento commerciale La Varesina di Caronno Pertusella dov’è scoppiato un incendio domato in poco tempo.

Le fiamme sono divampate questa mattina, 11 luglio, parrebbe da una giostrina. A spegnere il fuoco i Vigili del Fuoco intervenuti con tre mezzi. Presenti quindi le squadre dei volontari di Inveruno e dei distaccamenti di Garbagnate e Saronno.

Le operazioni sono durate alcune ore. Fortunatamente il personale del 118 non ha dovuto portare le prime cure a nessuna persona in quanto non ci sono stati feriti o intossicati.