Incidente nella notte sull’A4, tra Rho /Arluno per un furgone contromano

Un furgone in viaggio in contromano sull’A4, tra la barriera Ghisolfasud – Rho /Arluno, ha causato un incidente nel cuore nella notte appena trascorsa, ossia tra giovedì 18 e venerdì 19 luglio. In particolare si è verificato un frontale tra il mezzo guidato da un uomo, poi scappato, ed un taxi. A rimanere coinvolte anche altre vetture in marcia sempre in direzione Torino.

La circolazione è quindi rimasta bloccata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che ha gestito la viabilità ed ha effettuato i rilievi. Successivamente, un uomo è stato trovato in stato confusionale nei campi vicino all’autostrada. Si tratterebbe del fuggitivo, che però non rispondeva alle domande e non ricordava quanto accaduto.