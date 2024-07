Incidente tra auto e moto a Carnago, soccorsi in “codice rosso”

Incidente stradale a Carnago, alle porte del paese, di fronte alla caserma dei carabinieri: i mezzi di soccorso stanno intervenendo in “codice rosso” in via Fermi.

Si tratta di uno scontro tra auto e moto. Risulta ferita almeno una persona, un uomo di mezza età.

Sul posto stanno intervenendo automedica e due ambulanze, della Croce Rossa Gallarate e della locale Sos del Seprio.