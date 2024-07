La “notte bianca in via Manzoni”, magia e buona cucina a Gallarate

Arriva la “Notte Magica in Via Manzoni”, un evento unico che si terrà il 4 Luglio 2024, dalle ore 19 a mezzanotte.

L’appuntamento è organizzato dal Naga, in collaborazione con l’assessorato al commercio e Ascom Gallarate Malpensa: l’intera Via Manzoni si trasformerà in un luogo incantato grazie alla partecipazione dei commercianti della via. La serata sarà caratterizzata da magia e buona cucina, creando un’atmosfera indimenticabile per grandi e piccini.

Walter Maffei, mago di fama internazionale, accompagnato da due assistenti, incanterà il pubblico con uno spettacolo che ripercorrerà la storia della magia, dai suoi albori fino ai giorni nostri. Dopo lo spettacolo, i maghi scenderanno tra la gente per mostrare affascinanti trucchi di magia ravvicinata.

I locali della via offriranno specialità culinarie preparate appositamente per l’evento, che potranno essere gustate sia nei ristoranti stessi che nei tavolini allestiti lungo la strada.

«Invitiamo tutti a partecipare a questa serata magica, un evento imperdibile che unisce intrattenimento, magia e gastronomia».