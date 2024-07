La Openjobmetis saluta McDermott: “Grazie per l’impegno”

La notizia non è tale, nel senso che da tempo sappiamo che Sean McDermott non giocherà nella prossima stagione con la maglia della Pallacanestro Varese, ma ora è giunta anche l’ufficialità.

L’ala dell’Indiana ha infatti esercitato la clausola di uscita dal contratto – una situazione prevista dall’accordo stipulato lo scorso anno – per lasciare i colori biancorossi: nel suo futuro c’è infatti il campionato turco e l’esperienza con il Pinar Karsiyaka di Izmir, quarta nella passata stagione e prossima a disputare la Basketball Champions League.

Il club biancorosso ha incassato, con questa operazione di mercato, un cosiddetto buyout stimato in circa 75mila euro (la società non divulga i dettagli di queste operazioni), denaro presumibilmente già investito negli ultimi arrivi in casa Openjobmetis. Di seguito il comunicato integrale.

«Pallacanestro Varese comunica che Sean McDermott nella giornata di oggi ha esercitato l’opzione di uscita dal contratto che lo avrebbe legato al club biancorosso anche il prossimo anno.