Offerta “impareggiabile”: Sean McDermott se ne va in Turchia

Il “borsino” della Pallacanestro Varese registra due uscite in poche ore, una attesa da giorni e già ampiamente comunicata, una che invece ci si aspettava molto meno, anche se sul conto dell’interessato non c’erano certezze. Dato l’addio venerdì sera a Davide Moretti, la Openjobmetis – chiamiamola ancora con il nome dello sponsor, in attesa di novità su questo fronte – deve salutare anche Sean McDermott.

L’ala dell’Indiana, capitano biancorosso dallo scorso febbraio (quando fu Oliver Hanlan a fare improvvisamente le valige), eserciterà la clausola di uscita dal contratto biennale firmato lo scorso anno. Il motivo è quello di sempre: i dollari, stavolta provenienti dalla Turchia.

Per ora non si conosce l’entità dell’offerta (la squadra che l’ha avanzata dovrebbe essere il Pinar Karsiyaka), ma è certo che McDermott ha ricevuto una proposta giudicata “impareggiabile” (la parola arriva dall’entourage biancorosso) da parte di Varese. La permanenza di McDermott a Masnago, apprezzatissima, è quindi durata una sola stagione: come avvenuto per Markel Brown l’estate scorsa, la società non è riuscita a trattenere il classico “architrave” della squadra (non la stella – prima Ross e ora Mannion – ma l’uomo complessivamente più rappresentativo) e ora dovrà pescare altrove.

L’addio di Moretti, tra l’altro, non sembra essere stato rose e fiori: nel suo ormai classico (per gli atleti) saluto sui social, l’azzurro – che è stato annunciato da Venezia come ampiamente previsto – ha spiegato che i “matrimoni si fanno in due”. Ovvero che lui sarebbe rimasto (alle proprie condizioni, giustamente) ma che la società ha scelto diversamente.

Dalle due operazioni in uscita, la Pallacanestro Varese ottiene all’incirca 105mila euro – le cifre sono ipotizzate, non ufficiali ma dovrebbero essere 75mila da McDermott e 30mila da Moretti – da reinvestire sul mercato. Che dovrà comprendere almeno un italiano di peso (fatta salva la conferma di Mannion): e se fosse di nuovo Tomas Woldetensae? Vedremo nei prossimi giorni.