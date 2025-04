Il quartiere di Sant’Ambrogio a Varese ospita due eventi musicali e benefici

Torna lo “Spring Party” al Circolo di Sant’Ambrogio, ormai appuntamento fisso nel rione.

Dalle 21:30 il live “Elevato Acustico” di Loste, cantautore varesino che presenterà dal vivo le sue nuove canzoni con ospiti d’eccezione come Francesca Morandi, Marco Mengoni, Thesoundofathina, Antonio “Aki” Chindamo e Fede “Virus” Calandra.

A seguire, un dj-set anni 80-90-00 di Trashmilano, con protagonisti in consolle Dj Brega e al microfono Massi Giraildisco.

Durante la serata sarà venduta la maglietta di Loste, il cui ricavato andrà a sostenere “La Fermata del Miciobus”, un ‘organizzazione di volontari che si occupa di curare e dare in adozione i gatti abbandonati.

Domenica 13 aprile dalle 20:30 presso l’Auditorium San Giovanni Bosco si esibiranno i The Men in Black duo, Renato Furigo (voce) e Mauro Guarneri (piano e voce). L’ingresso avrà un costo di 10€ e il ricavato andrà in beneficenza alla LILT (Lega Italiana Lotta contro I Tumori). Un evento organizzato da I Santambrogini, associazione del quartiere Sant’Ambrogio Olona già organizzatrice delle “Sant’Ambrogio in Strada”, della “Pasta e Fagioli in Piazza”.