La Swissminiatur riapre le sue porte, per un’ora in più

La Swissminiatur è lieta di annunciare l’apertura straordinaria del parco da lunedì 8 luglio a domenica 18 agosto 2024, con orari estesi dalle 09.00 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30). Questa opportunità speciale permetterà a tutti gli ospiti di ammirare i monumenti storici, gli importanti edifici e gli iconici mezzi di trasporto della Svizzera sotto un’altra magica luce.

Il biglietto d’ingresso sarà valido per tutto il giorno, offrendo ai visitatori la massima flessibilità per pianificare la propria visita. Inoltre, è possibile acquistare un abbonamento annuale per godere della bellezza della Swissminiatur in ogni stagione.

Al calar della sera, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera di relax e tranquillità, senza i rumori e lo stress della giornata. Un’occasione perfetta per concludere la giornata con una visita serena e magari un aperitivo con vista panoramica unica sulla Svizzera… in miniatura.

Per ulteriori informazioni: marketing@swissminiatur.ch / 0916401060