Frontale sulla A13 in Svizzera, due feriti gravi ed un morto

Ha un bilancio di un morto e due feriti gravi il frontale tra un’auto e un minivan avvenuto sull’autostrada A13 in Svizzera, a circa un chilometro dall’uscita di San Bernardino.

Il grave incidente è avvenuto poco prima di 12 di sabato 16 dicembre. Per ragioni ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Come riporta TicinoNews, per via del forte impatto, i pompieri hanno dovuto usare le pinze idrauliche per poter tirare fuori le tre persone coinvolte nel sinistro.

Uno dei feriti è morto, nonostante i tentativi di rianimazione. Gli altri due feriti sono stati trasportati negli ospedali di Lugano e Coira. Sul posto i soccorritori del Sam Grigioni e della Rega.

In entrambe le direzioni la circolazione sulla A13 è stata interrotta ed è anche stata chiusa la galleria del San Bernardino.