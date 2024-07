LatinFiexpo, la prima serata è subito un successo

LatinFiexpo è tornata. La kermesse di musica, danza e cucina latinoamericana che tanto mancava per riempire le serate estive, organizzata da FAM EVENTI con il supporto del Comune di Rescaldina e del Centro Commerciale Rescaldina.

L’evento sarà presente nei giorni di martedì, venerdì e sabato dalle ore 19:30 alle ore 02:00 presso l’area adiacente al Centro Commerciale.

Fin da subito si è avvertita la tipica atmosfera del Festival che mancava da cinque anni e palpabile era la gioia dei tanti aficionados che da troppo attendevano questo momento e hanno sempre fatto sentire il loro entusiasmo all’Organizzazione.

La bella presenza di famiglie e bambini che approfittavano anche delle attrazioni per i più piccoli: scivoli gonfiabili, tappeti elastici, giochi, animazioni e non ultimi zucchero filato e i deliziosi churros. E ovviamente il popolo dei ballerini, esperti o in erba, ma tutti entusiasti nella loro pista: dai ritmi morbidi della Sensual a quelli via via più animati di Playa Santo Domingo, del Salsodromo ed dell’esplosiva Piazza Cuba.

Attorno tanti bar con bevande analcoliche alla frutta o cocktail tropicali, le specialità gastronomiche argentine e brasiliane (ed un pizzico di Italia che non guasta), il mercatino artigianale, il relax dello spazio Narghilè, i tanti divanetti dove stare in compagnia e ritrovarsi.

L’entusiasmo visto ieri sera all’apertura lascia presagire che anche questa edizione sarà un grande successo, un grande ritorno per un’estate di divertimento, condizioni climatiche permettendo.