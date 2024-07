L’Atletica Gallaratese ritrova la sua pista, completamente rinnovata

Dopo un’attesa di un anno è finalmente pronta all’uso la rinnovata pista di atletica dello stadio “Azzurri d’Italia” di Gallarate: l’opera – finanziata con fondi Pnrr – è stata inaugurata oggi, 11 luglio, nel tardo pomeriggio, alla presenza dei vertici dell’Atletica Gallaratese, degli amministratori di maggioranza, di Vittoria Fontana, di Gianni Mauri della Fidal regionale, della digital ambassador delle Olimpiadi Milano-Cortina Ludovica Tommasoni.

I fondi erano dal Pnrr, intercettati e poi gestiti dall’amministrazione comunale. Non è stata un’opera facile da realizzare: se infatti l’annuncio del via ai lavori venne dato nella primavera 2023, poi l’attesa dell’intervento effettivo (che ha richiesto una settimana) si è poi protratta per diversi mesi, per difficoltà burocratiche e da ultimo per ritardi causati dal maltempo», come ha riconosciuto il sindaco Andrea Cassani.

«Siamo contenti che finalmente l’atletica di Gallarate abbia un impianto all’altezza del suoi nome e dei suoi risultati» ha continuato il sindaco, affiancato dall’assessora Claudia Mazzetti e altri assessori e consiglieri di maggioranza.

Gianni Mauri, della Fidal lombarda, ha salutato la società Atletica Gallaratese e usato una bella immagine: «Una pista da atletica vale una biblioteca, vale una scuola: è un presidio educativo».

Mauro Manzetti, presidente dell’Atletica, ha ricordato che si tratta di «una società giovane, con giovani allenatori cresciuti tutti in casa» e che la disciplina (lo dice anche il nome) ha anche un aspetto sociale, educativo.

Un po’ spiazzante ma efficace il commento di Vittoria Fontana, gran talento uscito dalla società: «Non sempre una pista bella serve» ha detto un po’ provocatoriamente, richiamando il valore della passione individuale. E della disciplina: «Quel che mi raccomando è la cura della pista, serve attenzione non tutti usano nei diversi momenti».

E ora che la lunga attesa è finita si torna a correre.