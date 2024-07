Lavori in centro: come cambia la viabilità a Sesto Calende e in direzione di Angera

Per tutto agosto i lavori alla rotonda di via Remo Barberi portano con sé la modifica della viabilità dal centro di Sesto Calende verso Angera.

Per consentire i lavori di ammodernamento della rotatoria e della carreggiata, a partire dalle 8 del 29 luglio fino alle 19 del 30 agosto (o comunque fino al termine dei lavori) è istituito un senso unico in direzione Angera, con la chiusura dell’ultimo tratto di ciclopedonale, ovvero quello che va dal campeggio La Sfinge fino al Ponte di Ferro, e del parcheggio metropolis.

Queste le modifiche alla viabilità:

VIA REMO BARBERI e VIA ANGERA:

● Sarà istituito un senso unico di circolazione veicolare con direzione di marcia da Sesto Calende verso Angera nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Remo Barberi e Via Lombardia.

● I veicoli provenienti dall’opposto senso di marcia (Angera verso Sesto Calende) dovranno obbligatoriamente percorrere Via Lombardia.

● Verrà imposto il divieto di circolazione sulla pista ciclopedonale dal Campeggio Lido di Sesto (ex La Sfinge) sino al Ponte di Ferro.

VIA TORTORINO:

● Tutti i veicoli con direzione Via Angera saranno obbligati a svoltare a destra, in direzione Lisanza-Angera.