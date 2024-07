L’erbaccia cresce sul terreno comunale a Busto Arsizio. I residenti di via Macca chiedono un intervento

I condomini di via Macca 17/19 a Busto Arsizio da un paio di mesi chiedono l’intervento ma dal Comune non sono arrivate risposte e per questo hanno deciso di rivolgersi alla stampa per attirare l’attenzione: «Queste foto ritraggono un terreno di proprietà comunale che non viene mai sfalciato. Nonostante più mail inviate a maggio e a giugno indirizzate agli uffici comunali, con cortese richiesta di intervento di sfalcio di un piccolo terreno adiacente al condominio di via Macca 17/19, nulla ad ora è stato fatto».

L’anno scorso, invece, dopo sollecito con due mail in due momenti diversi dell’anno, sono stati presi provvedimenti dall’amministrazione comunale con due interventi in cui il terreno di cui sopra è stato sfalciato dalle erbacce.

«Rimaniamo basiti di questo comportamento tenuto dal comune che quando c’è da incassare le tasse è pronto ad inviare cartelle esattoriali (ogni anno sempre maggiorate), tasse che in teoria dovrebbero servire a dare servizi alla cittadinanza tutta, tra questi di sicuro lo sfalcio comunale adiacente a proprietà private, anche per un certo decoro pubblico oltre che pulizia da erbacce tipo ambrosia».

I residenti di via Macca chiedono che negli anni futuri il tutto avvenga di routine (almeno due/tre interventi durante le stagioni in cui l’erba cresce), «senza che noi si debba scrivere mail al comune o come in questo caso dover rivolgerci attraverso le pagine di giornale online».