Lilt Valcuvia: un servizio di accompagnamento per chi ha bisogno

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), Delegazione della Valcuvia, continua il suo impegno nel supporto alla comunità con un prezioso servizio di accompagnamento per le persone in difficoltà. Grazie all’utilizzo di mezzi propri e alla dedizione dei suoi volontari, la LILT offre assistenza a coloro che necessitano di raggiungere sedi mediche per terapie, indagini diagnostiche o visite specialistiche.

Un servizio a misura di persona

Il servizio di accompagnamento della LILT è pensato per rispondere alle esigenze di chi, per vari motivi, non è in grado di spostarsi autonomamente per ricevere cure mediche. Questo supporto diventa fondamentale per garantire a tutti l’accesso alle cure, riducendo le difficoltà logistiche e alleviando il carico emotivo e fisico dei pazienti e delle loro famiglie.

Come funziona il servizio

Per usufruire del servizio di accompagnamento, è possibile contattare la LILT Valcuvia al numero 328 5524710, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 20:00. È richiesto un contributo a titolo di rimborso spese calcolato a chilometro, permettendo così di sostenere i costi operativi e di mantenere il servizio attivo e disponibile per un numero sempre maggiore di persone.

Impegno e solidarietà

La LILT, con il suo impegno costante, dimostra come la solidarietà e il volontariato possano fare la differenza nella vita delle persone. Le immagini a cui sono abituati i cittadini della Valcuvia sono eloquenti: volontari che assistono con cura e dedizione, veicoli disponibili per portare i pazienti alle loro destinazioni mediche. Questo è un esempio tangibile di come una comunità può unirsi per sostenere i propri membri più vulnerabili.

Contatti e maggiori Informazioni

Per maggiori dettagli sul servizio di accompagnamento e altre iniziative della LILT Valcuvia, è possibile visitare il sito ufficiale www.legatumorivarese.it. Qui troverete tutte le informazioni necessarie per contattare l’associazione, donare o diventare volontari.

La LILT Valcuvia continua così la sua missione di prevenzione e supporto, ricordando a tutti che insieme è possibile superare le difficoltà e garantire un futuro migliore e più sano.