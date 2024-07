Lite a Cuveglio tra datore di lavoro e dipendente in pizzeria, arrivano i carabinieri

Altra serata movimentata in Valcuvia. Dopo la scazzottata violenta di Cuvio, martedì sera, ieri, mercoledì ancora carabinieri e ambulanza in azione, questa volta nella vicina Cuveglio.

Motivo? Una lite fra datore di lavoro e dipendente in una pizzeria. L’intervento di soccorso è avvenuto in via Vidoletti in un esercizio pubblico.

Sul posto i carabinieri della Stazione di Cuvio e un’ambulanza dell’Sos di Cunardo che ha trasportato all’ospedale di Varese in codice verde un uomo di 34 anni.

L’intervento di soccorso è avvenuto attorno alle 22 e diversi sono stati i residenti della zona a notare il via vai di mezzi a sirena nella zona.