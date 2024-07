Lo sciopero “porta” un bonus da 1.000 euro per i dipendenti Hupac

Dopo due giornate di sciopero e numerosi incontri e trattative la Cub Trasporti annuncia di aver siglato con Hupac un “accordo ponte” che permette ai lavoratori di avere subito un ritorno economico. Il sindacato ha firmato il 16 luglio il documento che prevede un intervento per “il recupero dell’inflazione dovuto al caro vita”.

L’accordo prevede che con la prossima busta paga di luglio tutti i lavoratori Hupac di Busto Arsizio -oltre 200 unità- riceveranno mille euro come riequilibrio economico inflattivo, con questa formula: 500 euro netti, 250 in buoni carburante e altri 250 sotto forma di “una tantum” in busta paga.

L’accordo prevede poi la continuazione degli incontri per arrivare entro il 2024 ad un accordo complessivo sul riconoscimento quota recupero inflazione a livello aziendale non assorbibile, flessibilità, professionalità, premio di risultato e lavaggio dei dispositivi di protezione individuale..

“Questo accordo ponte è stato da noi siglato dopo il mandato ricevuto dalle assemblee dei lavoratori a dimostrazione che la lotta, se uniti, paga sempre -scrive la Cub in un comunicato-. Ed anche contro i giochi politici dei sindacati confederali che in tutti i modi vogliono impedire il riconoscimento in sede aziendale di una quota fissa ed in percentuale di aumenti salariali per l’aumento dell’inflazione. Infatti, cgil-cisl-uil hanno rivendicato che spetta solo a loro contrattare le paghe dei lavoratori”.