Malore a Laveno Mombello, 71enne muore mentre guarda la partita al bar

A Laveno Mombello un uomo di 71 anni è deceduto in seguito ad un malore. L’uomo si è sentito male mentre guardava la partita degli Europei di calcio tra Spagna e Inghilterra, nella serata di domenica 14 luglio in uno dei bar centrali sul lungolago.

Ad un certo punto si è accasciato a terra tra i tavoli del bar.

Le persone presenti hanno chiamato i soccorsi, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cittiglio, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto gli operatori della SOS Tre Valli in ambulanza e il personale dell’automedica.