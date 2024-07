Malore al Lago delle Fate, muore turista francese di 66 anni stroncato da un arresto cardiaco

Malore questa mattina, venerdì nella zona del Lago delle Fate in Val Quarazza: un uomo di 66 anni, un turista francese in vacanza con la moglie per fare il giro del Rosa, è stato stroncato da un arresto cardiaco.

I soccorsi sono partiti nella prima mattina con un elicottero sanitario e con i tecnici della Stazione di Macugnaga del Soccorso Alpino.

L’intervento era per una persona in arresto cardiaco.

Le attività di soccorso sono rese difficili dalla copertura nuvolosa. Da Domo sono arrivati sul posto anche i militari del Sagf, ma per l’uomo non c’è stato nuilla da fare.