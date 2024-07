Maturità italiana e diploma Usa: doppio traguardo per Giacomo Confalonieri, studente del “Fermi” di Castellanza

Calato il sipario sugli Esami di Stato, all’Istituto “Fermi” di Castellanza si continua a celebrare il successo delle eccellenze.

Giacomo Confalonieri, studente della classe 5^ Istituto Tecnico Economico AFM ha infatti conseguito anche il Diploma statunitense, grazie programma Doppio Diploma Italia-USA, che gli ha permesso di seguire il piano di studi della scuola superiore Mater Academy di Miami, parallelamente alla frequenza della scuola italiana. Giacomo ha dunque integrato lo studio degli argomenti tipici del proprio indirizzo di studio con materie caratterizzanti la scuola americana, quali Global Studies, Criminology, American History and Institutions…

Internet, in questo caso più che mai, si conferma una risorsa preziosa per accorciare le distanze geografiche e rendere possibile la condivisione del sapere, attraverso la fruizione di lezioni a distanza e permettendo anche di mettere alla prova gli studenti con momenti di verifica e di restituzione finale.

Venerdì 19 luglio a Verona, durante una cerimonia solenne, Giacomo ha ricevuto il Diploma americano, che va ad affiancarsi al titolo conseguito pochi giorni prima con la Maturità italiana.

Numerose le personalità di spicco coinvolte nella realizzazione dell’evento: Damiano Tommasi (Sindaco di Verona), Fernando Zulueta (Founder and CEO of Academica), Julio Robaina (Chief Operating Officer of Academica), Gina LaLicata (Principal of Academica International Studies), Kelly Rodriguez (Global Teacher of Academica International Studies) e Ralph Krauss (Digital Innovations of Academica Virtual Education).

Toccanti i discorsi degli special guests, che hanno invitato i neodiplomati ad essere riconoscenti verso proprie famiglie, a diventare competitivi in attività per cui sentono di essere portati, e infine ad affrontare a testa alta i momenti di difficoltà anche grazie ad un sano “shake it off”, focalizzarsi sull’andare avanti con positività appoggiandosi su ciò che fa stare bene e solleva il morale.

Il giovane studente del “E. Fermi” ha quindi avuto il giusto riconoscimento per i grandi sforzi profusi negli ultimi cinque anni.

Complimenti a Giacomo per la tenacia e la voglia di mettersi in gioco e auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.