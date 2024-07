Metodologie manageriali e ingegneristiche per il settore sanitario: il nuovo Master della Liuc

Per gestire e ottimizzare i processi del settore sanitario, alla luce dei recenti cambiamenti legislativi, demografici, tecnologici e sociali, una delle figure chiave emerse negli ultimi anni è quella dell’ingegnere gestionale, in quanto figura professionale capace di operare in modo efficace ed efficiente sia all’interno delle strutture sanitarie sia nel contesto delle aziende farmaceutiche e biomedicali.

Da anni la Liuc – Università Cattaneo è attiva nella formazione di ingegneri gestionali che possano essere inseriti nel settore, attraverso un percorso di specializzazione previsto al secondo anno della laurea magistrale in Ingegneria Gestionale.

La formazione ora si completa con un Master universitario, il Master Ingegnerizza, promosso dalla Liuc Business School e rivolto a tutte le figure professionali dell’ambito sanitario interessate a integrare gli aspetti tipici del management e dell’ingegneria gestionale con le specificità del settore sanitario. Si tratta di un percorso didattico innovativo e interdisciplinare rivolto a professionisti afferenti all’ambito clinico, assistenziale, tecnico e amministrativo e che fornisce competenze avanzate di reingegnerizzazione dei processi e di ottimizzazione delle strutture sanitarie, socio sanitarie, produttive e di consulenza in ambito sanitario, fondamentali per rispondere efficacemente alle sfide poste da un settore in continua evoluzione.

Il corso risulta strutturato con un doppio percorso, di primo e di secondo livello, per laureati triennali e magistrali, e prevede l’acquisizione di strumenti operativi sui temi di organizzazione aziendale, monitoraggio delle performance, decision making, governo dell’innovazione e gestione aziendale nel settore sanitario e socio-sanitario. Inoltre, il primo si caratterizza per la presenza di moduli dedicati alle nuove tecnologie, all’analisi dei dati e alle applicazioni statistiche specifiche per il settore sanitario, mentre il secondo si focalizza anche sugli aspetti di digitalizzazione, approfondendo le tematiche di legislazione e diritto sanitario, risk management e qualità.

Entrambi i livelli di studio del Master prevedono inoltre una parte dedicata allo sviluppo di competenze trasversali, come il problem solving, il pensiero critico e la leadership, essenziali per formare figure professionali capaci di guidare l’innovazione e il cambiamento nel contesto sanitario.

“Anche a fronte della riforma dell’organizzazione dell’assistenza sanitaria territoriale – spiega Emanuele Porazzi, Direttore del Master Ingegnerizza – cresce la domanda di professionisti formati per far fronte ai nuovi mutamenti del contesto e gestire il cambiamento verso una sanità di prossimità. Grazie a questo Master, i partecipanti potranno acquisire competenze e strumenti operativi indispensabili per guidare la trasformazione di un settore dinamico e complesso come il contesto sanitario e socio-sanitario, con un impatto positivo sulle organizzazioni, sul Servizio Sanitario e sulla società nel suo complesso”.

Il Master è in partenza a ottobre. Per tutte le informazioni: https://www.liucbs.it/catalogo/ingegnerizza/