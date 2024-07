Minicrociere estive sull’isola dei Pescatori alla scoperta dell’ecomuseo della pesca

Il Comune di Stresa e il Politecnico di Milano DAStU, con il sostegno della Fondazione Cariplo, organizzano cinque appuntamenti di mezza estate per far conoscere l’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola dei Pescatori. Questi eventi, che rientrano nell’importante progetto culturale finanziato dal Bando Beni Aperti 2018, offrono un importante opportunità per esplorare l’Isola dei Pescatori dal lago e immergersi nella sua storia, tradizioni e curiosità.

Le minicrociere, con partenza alle 17.30 dal Lido di Carciano, saranno accompagnate da operatori ecomuseali che forniranno spiegazioni in italiano e inglese. Le date previste sono: giovedì 18 e 25 luglio, 1, 8 e 22 agosto. Il percorso in barca durerà circa un’ora, dalle 18 alle 19, seguito da un itinerario guidato che permetterà di scoprire i luoghi ecomuseali e i dettagli storici dell’isola e dei suoi abitanti.

Il Comune di Stresa offre l’accompagnamento, mentre per il trasporto è prevista una quota di 10 euro a persona. Al termine della visita, i partecipanti potranno scegliere se rientrare in barca al Lido di Carciano o fermarsi sull’Isola per un aperitivo o una cena presso uno dei numerosi locali disponibili.

Cos’è l’Ecomuseo della Pesca e dell’Isola dei Pescatori

L’Ecomuseo della Pesca si estende su tutto il territorio dell’Isola Superiore dei Pescatori e comprende una rete di luoghi significativi, sia all’aperto che all’interno di edifici storici. La sede principale è la Casa donata dal musicista Ugo Ara alla comunità, precedentemente utilizzata come scuola elementare e successivamente allestita come piccolo Museo della Pesca dalla Pro Loco dell’Isola Pescatori.

Grazie al finanziamento della Fondazione Cariplo e alle risorse del Comune di Stresa, in collaborazione con il Politecnico di Milano, la Casa è attualmente in ristrutturazione per il rinnovo del Museo della Pesca e per il recupero culturale dei piani superiori.

Altri punti di interesse ecomuseali includono la storica casa Zanetti, sede della Pro Loco isolana, la chiesa romanica di San Vittore, il caratteristico cimitero, la casa-museo Andrea Ruffoni, l’antico molo, il porto, la caldaia per la tintura delle reti, la “coda” con il belvedere, gli scogli con incisioni a coppelle, le “sassere” frangiflutti e la via Ugo Ara con le sue antiche case medievali.

Contatti per prenotazioni

E-mail: info@ecomuseoisolapescatori.org

Telefono: 0323 840809

SMS/Whatsapp: 348 7340347

Prenotazione obbligatoria entro le 12 del giorno prescelto.