Musica sotto le stelle con il recital pianistico di Marco Marcuzzi ad Arcumeggia

Nel suggestivo borgo di Arcumeggia, frazione di Casalzuigno conosciuta per i suoi affreschi storici realizzati da celebri pittori, la Proloco organizza una serata all’insegna della musica e della cultura.

L’evento, intitolato “Musica ai Giardini“, vedrà protagonista il pianista, compositore e scrittore Marco Marcuzzi, che si esibirà in un recital pianistico il 27 luglio alle 21.

Il programma della serata prevede un’ampia varietà di generi musicali, spaziando dalla musica classica agli evergreen, dalle colonne sonore celebri alle composizioni originali dell’artista.

Ma non sarà solo la musica a incantare il pubblico; Marcuzzi arricchirà l’esibizione con racconti e aneddoti sulla vita dei compositori, condividendo anche esperienze personali legate ai suoi anni di lavoro come pianista in Italia e all’estero. Questo intreccio di musica e letteratura creerà un’atmosfera di magica alchimia, offrendo una serata indimenticabile.

In caso di maltempo, l’evento si terrà all’interno della Chiesa di Sant’Ambrogio, garantendo così una location suggestiva ma più riparata per il pubblico.

I DETTAGLI DELL’EVENTO

Data: 27 luglio 2024

Ora: 21:00

Luogo: Giardini di Arcumeggia (in caso di maltempo, Chiesa di Sant’Ambrogio)

Ingresso: Libero