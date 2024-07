Nessun ridimensionamento per il centro sportivo a Busto Arsizio. Il comitato torna a protestare a Madonna in Campagna

Mentre per alcuni militanti sono arrivate le denunce per le manifestazioni contro la costruzione dei campi da padel a Madonna in Campagna, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, mercoledì 26 giugno ha avvisato il comitato in difesa di quel luogo, della ripresa imminente dei lavori.

La cattiva notizia è che non vi sarà nessun ridimensionamento e i lavori proseguiranno come da progetto.

«Il parco rischia di venire distrutto e cementificato per fare spazio ai campi da padel e da calcetto. Comprometteranno l’ennesima area verde e priveranno i cittadini di un luogo di socialità. Dopo due mesi di blocco dei lavori ottenuti grazie alla resistenza sugli alberi e alla mobilitazione della cittadinanza il parco è nuovamente minacciato. Viviamo assieme Madonna in Campagna, difendiamo il parco» – scrivono in una nota sui social i ragazzi del Gruppo Tanuki e annunciano una nuiova mobilitazione

L’invito è a monitorare il cantiere e segnalare movimenti. Ci sarà un tavolo fisso lungo la rete dove sarà possibile fermarsi, soprattutto la mattina, per monitorare il cantiere e condividere una colazione. Venerdì 5 luglio, alle 18.00, ci sarà un ritrovo a Madonna in Campagna. Si terrà un breve momento nel quale si vorrebbe circondare simbolicamente il cantiere del parco per dimostrare la nostra volontà di proteggerlo.

Gli organizzatori invitano i cittadini solidali con la protesta a portare cartelli da appendere lungo la recinzione e nei dintorni con messaggi riguardanti la salvaguardia del parco e contro la devastazione: «Serve una presenza numerosa!È un momento cruciale ed è fondamentale la partecipazione di tutte e tutti. Soltanto se saremo tanti potremo fare la differenza, la presenza di ognuno conta. Facciamoci sentire».