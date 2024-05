Gli eco-attivisti risalgono sugli alberi a Busto Arsizio per fermare il cantiere e ottengono un nuovo stop

Questa mattina si sono ripresentati a Madonna in Campagna, davanti al cantiere per il nuovo centro sportivo che dovrebbe prendere il posto di un prato e una trentina di alberi. Gli eco-attivisti che si fanno chiamare Gruppo Tanuki è riuscito ad ottenere un’altro rinvio dei lavori.

Una vittoria che al gruppo non basta perchè vorrebbero un’assemblea pubblica, già negata dal sindaco ma che hanno detto di voler auto-organizzare, e una dichiarazione ufficiale del sindaco sulla revisione del progetto che sembra abbia promesso ai ragazzi che salgono sugli alberi.

In poco tempo nell’area verde a ridosso dello stadio dell’atletica di Busto Arsizio si sono susseguite: una raccolte firme, delle iniziative fuori dalle reti del cantiere, numerosi volantinaggi casa per casa e soprattutto una forma di resistenza sugli alberi: «E questo è solo l’inizio» – promettono.

Questa mattina le persone che si sono presentate al sit in di protesta erano molte di più di quella del 6 maggio, folta questa volta la presenza di cittadini che risiedono nel rione di Sacconago: «Oggi, infatti, abbiamo ricevuto da parte del sindaco Antonelli la comunicazione della sospensione temporanea dei lavori di abbattimento degli alberi di Madonna in Campagna: l’amministrazione ha deciso di fare richiesta al Ministero dello Sport circa la possibilità di ridimensionare il progetto, senza però perdere i fondi stanziati per gli ormai famosi campi di calcetto e padel di “Busto Arsizio Città dello sport 2023″».

Il sindaco ha assicurato che la risposta dovrebbe arrivare in 7/10 giorni e fino all’arrivo di quest’ultima i lavori saranno temporaneamente sospesi. Il sindaco ci ha tenuto però a precisare che qualora l’esito della richiesta di ridimensionamento fosse negativa il taglio degli alberi riprenderà immediatamente: «Anche questa volta l’amministrazione comunale preferisce il profitto al benessere collettivo e alla tutela di un’area verde».

Questo non basta agli eco-attivisti e alla luce di questo nuovo aggiornamento chiedono l’ufficializzazione scritta o a mezzo stampa del rinvio dei lavori, ad ora è infatti stato comunicato solo in modo informale; la condivisione immediata dell’esito dell’interrogazione al Ministero: la comunicazione preventiva della nuova data di inizio dei lavori di abbattimento degli alberi.

Dato il secco rifiuto ricevuto in merito all’organizzazione di un incontro pubblico aperto a tutti hanno deciso di organizzarlo autonomamente il 15 maggio.