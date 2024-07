Notte Bianca 2024, ora Castellanza ha un evento che attira persone da fuori città

La Notte Bianca 2024 di Castellanza, svoltasi venerdì 13 luglio, è ormai passata e può essere considerata quasi archiviata. Ma come viene archiviata? Con tanto, tanto orgoglio e una consapevolezza amplificata delle capacità dei suoi organizzatori. Quest’anno, la settima edizione può essere descritta in molti modi: la meglio riuscita, quella con maggior affluenza e quella che ha reso tutti ancora più orgogliosi di ciò che si è in grado di fare.

Il Gruppo Giovani Castellanzesi, composto dai “magnifici 7”, nonostante le cadute e le difficoltà incontrate lungo il percorso, non ha mai mollato. Hanno accumulato esperienza e voglia di imparare per migliorarsi sempre, contribuendo alla crescita evidente dell’evento. È un dato di fatto: la Notte Bianca di Castellanza piace non solo ai castellanzesi e funziona.

Una Visione per il Futuro

Cosa lascia in ottica futura? Una gran voglia di mettersi in gioco, migliorarsi sempre più e preservare l’evento da tutte le difficoltà future. Gli organizzatori si dichiarano pronti e ancora più determinati a superarsi. La professionalità nell’organizzare l’evento nei minimi dettagli è alla base di tutto, ma l’ingrediente fondamentale è che si divertono.

Sanno dove intervenire e dove migliorare, ma ormai tutti sanno che nessuno potrà fermarli. Una piccola provocazione: aspettano a braccia aperte tutti quelli che fino ad oggi non hanno creduto in loro.

Un’Eco di Successo

La Notte Bianca del Gruppo Giovani Castellanzesi ormai fa eco, è tradizione, ed è un richiamo dell’estate. Questo è il vero successo: «Diamoci appuntamento nel 2025! Un sentito ringraziamento da parte di tutto il Gruppo Giovani Castellanzesi».