Nuove assunzioni per l’ortopedia di Luino, Pellicini: “Segnale della volontà di difendere il reparto”

L’arrivo a Luino dei tre specializzandi presso il reparto di ortopedia dell’ospedale cittadino – per l’onorevole Andrea Pellicini – «è certamente una buona notizia, che dimostra la volontà di ASST Sette Laghi di difendere questo storico reparto del nostro ospedale di frontiera».

Pellicini, luinese e già sindaco della sua città, conosce molto bene le difficoltà che il presidio soffre da tanti anni: «Abbiamo la fortuna di poter contare su un ottimo primario, il dottor Massimo Masola, che deve essere messo nelle migliori condizioni per poter operare. Questi tre giovani, che giungono a Luino grazie alla convenzione con il Gaetano Pini di Milano, rappresentano energie importanti per investire sul futuro. Come ha dichiarato il direttore generale dell’azienda ospedaliera dott. Micale , questa ovviamente non rappresenta la soluzione di tutte le criticità, ma è comunque un primo passo fondamentale che inverte una tendenza preoccupante. E’ evidente però la determinazione dell’azienda nell’investire nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Luino, da sempre fiore all’occhiello della sanità nella provincia di Varese, sin dai tempi del mitico professor Giovanni Gallinotto».