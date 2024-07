Tre specializzandi di Ortopedia in arrivo all’ospedale di Luino

Per far fronte alla difficoltà a reclutare professionisti da destinare all’Ortopedia dell’Ospedale di Luino, ASST Sette Laghi è tra le quattro Aziende lombarde che ha stipulato un protocollo d’intesa con l’ASST Gaetano Pini – CTO per poter accogliere rinforzi reclutati con un concorso espletato dalla struttura milanese specializzata proprio nell’attività di Ortopedia e Traumatologia.

Grazie a questo accordo, sono in arrivo a Luino tre specializzandi, uno al quarto anno e due al terzo anno della Scuola di specialità in Ortopedia dell’Università statale di Milano. I primi due hanno preso servizio questa mattina, accolti dal dott. Massimo Masola, direttore dell’Ortopedia luinese. Il terzo specializzando, invece, prenderà servizio da giovedì 1° agosto.

In base all’impegno preso iscrivendosi al concorso, i tre medici presteranno servizio all’Ospedale di Luino per 4 giorni alla settimana per i prossimi due anni:”Questi rinforzi non rappresentano la soluzione alle difficoltà dell’Ortopedia di Luino – tiene a precisare il DG Giuseppe Micale – Ma sono comunque un valido aiuto per l’équipe ortopedica luinese, di cui ringrazio ASST Gaetano Pini CTO e il suo Direttore Generale, Paola Lattuada. È certo che l’impegno di ASST per reclutare rinforzi da destinare a Luino si mantiene massimo. L’Ospedale di Luino, infatti, per la sua collocazione territoriale e per il servizio che offre alla comunità di quel territorio necessita di un’Ortopedia che possa funzionare a pieno regime. La nota e diffusa carenza di professionisti non deve fornirci un alibi per non continuare a mettere in pratica tutti gli strumenti e le opportunità che abbiamo a disposizione”.

In particolare, l’Azienda al momento ha emesso e lasciato aperti sia un avviso per Libero professionisti, sia un bando a tempo determinato, per reclutare specialisti per l’Ospedale di Luino. A descrivere il contributo che questi tre specializzandi potranno offrire all’attività ortopedica di Luino è lo stesso direttore della struttura, Massimo Masola: “Il contributo dato dai nuovi colleghi prevenienti dall’istituto Gaetano Pini per i prossimi due anni, è rappresentato da un valido supporto nello svolgimento delle attività ambulatoriali e di consulenza in Pronto Soccorso, non di meno l’assistenza durante lo svolgimento delle attività chirurgiche”.