Occhio alla truffa: a Clivio i Carabinieri spiegano agli anziani come difendersi

Come difendersi dalle truffe che, sempre più spesso, prendono di mira le persone anziane? Il Comune di Clivio ha organizzato per giovedì 11 luglio alle 17, al Centro anziani, un incontro dedicato in particolare alla Terza età, ma utile per tutti.

Il luogotenente Domenico Soricelli, comandante della stazione dei Carabinieri di Viggiù, illustrerà ai presenti trucchi e accortezze per evitare di finire nel lungo elenco delle persone, soprattutto anziane, prese di mira dai truffatori.

Gli espedienti per entrare nelle case, vendere prodotti improbabili o mettere le mani sui risparmi delle ignare vittime sono davvero infiniti, ma grazie ai consigli di chi ogni giorno combatte questi odiosi reati, sarà più facile sventare i tentativi di truffa.

All’incontro sarà presente anche il sindaco di Clivio, Peppino Galli.

L’incontro è pubblico e aperto a tutti.