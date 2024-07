Olimpiadi, Alice Betto sedicesima nel triathlon. Codato fuori in semifinale

Finalmente, dopo le tante polemiche che hanno riguardato lo stato della Senna, si è svolta la gara del triathlon alle olimpiadi. E per l’Italia era in gara Alice Betto, 36enne di Cavaria con Premezzo. La triatleta delle Fiamme Oro, che arrivava dal settimo posto a Tokyo, ha terminato al sedicesimo posto con il termpo di 1.57.56. L’oro è andato alla francese Cassandre Beaugrand, crono 1.54.55, davanti alla svizzera Julie Derron (staccata di 6″), bronzo per il Regno Unito con la scozzese Beth Potter subito dietro con 1:55:10.

La cavariese è stata la migliore delle tre italiane in gara: ventiduesima Bianca Seregni con 1.59.11, trentanovesima in 2.02.35 Verena Steinhauser.

Pochi minuti dopo, nel canottaggio, l’oggionese Giovanni Codato nel due senza con Davide Comini non è riuscito a qualificarsi per la finale, arrivando quinto nella propria batteria delle semifinali. Gli azzurri disputeranno la Finale B con Nuova Zelanda, Germania, Sudafrica, Lituania e Stati Uniti.