Otto sere di basket playground con MasterCage a Cavaria con Premezzo

Otto serate di basket palyground, all’aperto: è la grande sfida di Master Cage, che quest’anno trasloca da Solbiate alla vicina Cavaria con Premezzo.



Otto serate nell’arco di due settimane, da venerdì 5 a venerdì 19 luglio. Si gioca al campo di via Ticino, nella zona a metà strada tra Cavaria e Premezzo: campo brand new (realizzato un anno fa) e logisticamente ben posizionato, con tre aree di parcheggio individuate dal Comune nelle vicinanze.

Le partite si terranno dalle ore 20.30 alle ore 23.30 circa nei giorni 5, 8, 10, 12, 15, 16, 18, con la finale 19 luglio.

“Master Cage” è organizzato da associazione Say – Solbiate Arno Youth. Al fianco del campo anche lo stand gastronomico e l’intrattenimento con musica, per otto serate di divertimento per tutti.

I parcheggi