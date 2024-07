Paolo Sartorio confermato presidente della Comunità montana del Piambello

L’assemblea della Comunità montana del Piambello, che si è riunita ieri sera ad Arcisate, ha riconfermato Paolo Sartorio alla presidenza dell’ente per il quinquennio 2024-2029.

Sartorio, eletto praticamente all’unanimità, ha presentato un programma in dieci punti che conferma le linee guida in cui l’ente sovracomunale si è mosso negli ultimi cinque anni sotto la guida di Sartorio. Al primo punto la prevenzione del dissesto idrogeologico «su cui – ha detto – occorre continuare ad investire molte risorse, mirate alla messa in sicurezza del Reticolo Idrico Minore, in collaborazione con BIM Ticino e i Comuni, con interventi sul Reticolo Principale in collaborazione e fungendo da Ente Attuatore per conto di Regione Lombardia, nonché intervenendo sulla prevenzione e sistemazione dei versanti in frana, vista la sempre maggiore frequenza on cui si manifestano fenomeni di questo tipo».

«Sono davvero contento di questa riconferma – dice Sartorio – In questi anni ho lavorato tanto ma non è sempre facile avere dei riscontri e conferme su quanto si sta facendo. L’assemblea è stata dunque un momento di verifica importante, e una rielezione all’unanimità è la conferma che la strada percorsa è stata apprezzata ed è quella giusta».

Per Paolo Sartorio i prossimi cinque anni saranno dunque quelli per il rafforzamento delle azioni intraprese e il completamento dei progetti avviati: «Saranno anche cinque anni in cui provare a trasmettere ai giovani che mi affiancano nella nuova Giunta una visione per il futuro. Con 30 anni di presenza in Comunità montana sono il più vecchio, sia anagraficamente che per esperienza, ed è bello pensare di poter trasmettere un capitale di esperienza e progettualità per i prossimi anni».

Insieme al presidente Paolo Sartorio sono stati eletti in Giunta Debora Lonardi (Clivio), Omar Algisi (Cugliate Fabiasco), Fabio Zagari (Arcisate) e Gabriele Montecalvo (Brusimpiano). Assessori supplenti Valentina Boniotto (Lavena Ponte Tresa), Carmelo Chiofalo (Viggiù), Stefano Rivaletto (Valganna) e Roberto Premoli (Cantello).

Presidente dell’assemblea sarà Salvino Reina (Saltrio), capogruppo Bruna Jardini (Valganna) e vicecapogruppo Mirko De Rosa (Induno Olona).