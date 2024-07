Parchi più puliti: Varese introduce i cestini per la raccolta differenziata

I parchi di Varese da oggi hanno i cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti da passeggio.

Sulle nuove attrezzature si trovano apposti bollini di diversi colori, per invitare cittadini e visitatori a mettere in atto comportamenti virtuosi e una fruizione consapevole dei giardini oltre a fare del bene alla città.

A scegliere questa via anche per gli spazi aperti e pubblici è l’Assessorato alla Tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese, in collaborazione con Impresa Sangalli: Sono 55 le nuove attrezzature posizionate di cui 16 tra Giardini Estensi e Parco Mirabello, 8 al parco Mantegazza, 6 a Villa Mylius, 14 al parco Zanzi, 5 a Villa Toeplitz, 4 a Villa Augusta e 2 nel parchetto di via Pergine.

I cestini sono collocati in punti strategici, per evitare che i rifiuti da “passeggio” vengano gettati nel contenitore più vicino senza riflettere: il problema principale della raccolta differenziata nei luoghi pubblici è infatti l’introduzione de rifiuti sbagliati nei contenitori. Per questo le postazioni sono state identificate con appositi adesivi.

«Varese si sta impegnando molto per raggiungere livelli sempre più alti di differenziata e di decoro urbano: vogliamo essere sempre più virtuosi nella gestione complessiva dei rifiuti poiché produrre meno rifiuti significa ottenere minor degrado e meno emissioni – commenta Nicoletta San Martino, assessore alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese – Anche nei parchi cittadini puntiamo dunque sull’economia circolare e su scelte che contribuiscono a ridurre le emissioni e frenare la perdita di biodiversità, avendo bene in mente gli obiettivi su clima e biodiversità da raggiungere entro il 2030».

Per mantenere i parchi più visitati ordinati e puliti nel periodo estivo, il servizio è stato poi rinforzato sino a settembre, con un turno aggiuntivo nella mattina di domenica per i parchi Zanzi, Mantegazza e Mylius. In programma anche momenti e iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza in collaborazione con associazioni ambientaliste locali e nazionali.