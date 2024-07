Perdita all’acquedotto comunale, modifiche alla viabilità a Caravate

Il Comune di Caravate ha emesso un’ordinanza per modifiche temporanee alla circolazione stradale e il divieto di transito ai mezzi pesanti, a causa di lavori urgenti sulla rete dell’acquedotto comunale. Le limitazioni saranno in vigore fino al completamento dei lavori, come indicato dalla Polizia Locale.

Modifiche alla Viabilità

L’ordinanza, identificata con il numero 13 e datata 6 luglio 2024, prevede le seguenti modifiche alla viabilità:

Chiusura della S.P. 32 via XX Settembre dal civico n. 23 al civico n. 66: questa chiusura è necessaria a causa del calibro della strada, che non permette un transito sicuro durante i lavori.

Senso unico alternato in via Mazzini dal civico n. 2 al civico n. 5: il traffico sarà regolato da un impianto semaforico per garantire un flusso ordinato.

Senso unico direzione Gemonio in via Campo Sportivo e via Prato fino all’intersezione con via Mazzini: questo provvedimento è stato adottato per migliorare la circolazione e ridurre i disagi durante i lavori.

Divieto di Transito ai Mezzi Pesanti

L’ordinanza include anche il divieto di transito ai mezzi pesanti su tutto il territorio comunale. Questo divieto è stato introdotto per preservare la sicurezza e l’integrità delle strade comunali durante il periodo di lavori.

Applicazione della Segnaletica

La segnaletica stradale necessaria per informare gli automobilisti delle modifiche alla circolazione sarà installata in conformità con il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia Stradale saranno incaricati della vigilanza per garantire il rispetto dell’ordinanza.

Il sindaco di Caravate Nicola Tardugno ha dichiarato che queste misure sono essenziali per assicurare un’efficace gestione dei lavori e minimizzare l’impatto sulla comunità locale. I cittadini sono invitati a rispettare le nuove disposizioni per garantire la sicurezza e facilitare il rapido completamento dei lavori.