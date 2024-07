Perdono il telefonino durante la rapina in casa a Busto Arsizio. La Polizia li rintraccia e li denuncia

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha identificato e denunciato gli autori di una rapina in abitazione avvenuta la sera del 26 novembre 2023. Quella sera, un uomo, rincasando con la figlia minorenne, aveva sorpreso tre malfattori intenti a rubare nella propria casa. I criminali, dopo aver forzato una porta-finestra, stavano consumando il furto quando il padrone di casa è riuscito a bloccarne uno. Tuttavia, ha dovuto lasciare la presa quando uno dei complici lo ha minacciato di morte brandendo un coltello.

La fuga e il telefonino perso

Dopo essere stati scoperti, i tre malviventi si sono dati alla fuga uscendo dalla finestra. La vittima ha fornito agli agenti del Commissariato una sommaria descrizione dei rapinatori, che avevano agito a volto scoperto, e il colore dell’auto con cui sono fuggiti. L’elemento decisivo per l’identificazione dei rapinatori è stato però un cellulare che uno di loro aveva perso durante la fuga, utilizzandolo come torcia.

Nonostante la scheda telefonica fosse intestata falsamente, i poliziotti, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno condotto un’indagine accurata e paziente. Attraverso l’analisi di tabulati telefonici, controlli del territorio, sistemi di videosorveglianza e altri accertamenti, sono riusciti a risalire all’identità dei tre malviventi.

Gli autori della rapina: una banda dedita a furti e spaccio

I rapinatori sono risultati essere cittadini cileni, residenti nei dintorni di Roma ma soliti spostarsi su tutto il territorio nazionale, probabilmente per commettere reati predatori. I tre hanno anche precedenti penali per reati legati alle sostanze stupefacenti. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire i movimenti dei tre uomini, due dei quali sono arrivati a Busto Arsizio pochi minuti prima della rapina a bordo di un’auto noleggiata nel Lazio, mentre il terzo ha viaggiato in treno.