Perseguita una giovane barista: 66enne arrestato dalla Polizia a Verbania per atti persecutori

Un’ossessione malata e pericolosa che un uomo di 66 anni aveva nei riguardi di una giovane barista, 23 anni, che non ce l’ha fatta più e dopo mesi di atti persecutori ha deciso di denunciare. Così nella serata di sabato 13 luglio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Omegna hanno proceduto all’arresto di un uomo italiano, classe’58, residente fuori città, per “atti persecutori“.

L’arresto è avvenuto all’interno di un bar di Omegna. Da mesi, l’uomo perseguitava e molestava una giovane ragazza italiana, di anni 23, dipendente dello stesso bar, creando un perdurante clima di paura e disagio per la vittima. Le condotte dell’uomo sono consistite nel presentarsi quasi tutti i giorni all’interno del bar, e in alcune occasioni nell’appostarsi fuori dal locale per osservare se la ragazza fosse lì presente. Questo comportamento insistente e persecutorio ha reso la situazione insostenibile per la giovane donna, che ha vissuto mesi di ansia e stress.

Nonostante fosse già stato ammonito dal questore del Verbano Cusio Ossola, l’individuo ha continuato con il suo comportamento persecutorio. La situazione ha raggiunto un punto critico, portando alla presentazione di una querela da parte della vittima, la quale ha denunciato una serie di comportamenti ossessivi e intimidatori perpetrati nei suoi confronti. Al culmine dell’ennesima azione persecutoria compiuta dall’uomo, la vittima, nella serata di sabato 13 luglio, ha chiamato il 112, asserendo di aver paura e di essersi, pertanto, nascosta nella cucina del locale. Gli agenti della polizia di Stato intervenuti sul posto hanno arrestato l’uomo in flagranza di reato ponendo così fine a mesi di sofferenza per la giovane donna. In data 17 luglio l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e ha applicato nei confronti dello stalker la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Omegna.