Donna perde la patente e si presenta in caserma, i carabinieri scoprono che le spetta un anno di carcere

Si era presentata in caserma per denunciare la perdita della patente ma adesso si trova in carcere a Vercelli. È questa la singolare vicenda che ha visto i carabinieri della Stazione di Omegna trarre in arresto, su ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze, una donna di 53 anni di nazionalità ucraina.

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 luglio, la donna si era presentata alla Stazione Carabinieri di Omegna con l’intento di presentare una denuncia di smarrimento della propria patente di guida.

Tuttavia, quando questa ha fornito la propria carta di identità, uno dei militare ha subito riconosciuto il nome e si è ricordato di un vecchio ordine di carcerazione a suo carico. Nessuno dei carabinieri conosceva il volto della donna, non avendola mai vista precedentemente, ma è stata sufficiente una veloce verifica nella banca dati per avere conferma che si trattava di lei. A carico della 53enne era ancora pendente un ordine di carcerazione emesso nel 2020 dal Tribunale di Firenze, dopo la condanna per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e sottrazione di persona incapace.

Dopo l’emissione del provvedimento la donna aveva fatto perdere le proprie tracce per quattro anni, in cui nessuno l’aveva più vista fino a ieri, quando, forse non ricordandosi neanche più di quel provvedimento, si è presentata dai carabinieri, anche se per tutt’altro motivo.

Dopo le incombenze di rito la donna è stata portata nel carcere femminile di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà scontare un anno di reclusione.