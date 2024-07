Piano asfaltature: al via i lavori nel centro di Varese ma solo di notte

Partiranno questa notte, martedì 9 luglio, i lavori di asfaltatura in via Marcobi, la corsia dei bus di via Sacco, l’incrocio tra via Verdi e via Sacco, la corsia dei bus di via Sanvito, fino alla via XV aprile, e la via Morandi.

Le operazioni di preparazione inizieranno intorno alle ore 21.00 di questa sera. Si proseguirà poi nelle prossime notti lungo il “ring” a partire da via Verdi. I lavori di asfaltatura su queste strade vengono effettuati di notte per evitare di impattare sulla viabilità cittadina durante il giorno.

Il Comune ha stanziato 4 milioni di euro per rifare 20 chilometri di manto stradale nel centro e nelle vie periferiche. In autunno si completerà con la viabilità secondaria.

Nei 4 milioni di euro investiti sul comparto, 100 mila euro sono riservati al rifacimento dei marciapiedi della Brunella (su via Crispi), di viale Valganna, via Dezza, via Sacco.

Tre sono poi i parchegggi oggetto di riqualificazione: via Dandolo, via Morselli e largo Gigli.

Ricordiamo le strade interessate dalle nuove asfaltature:

• Via Crispi (+ marciapiede Brunella) • Via Saffi • Via Borghi • Via Morandi • Via Bolchini • Via Sanvito • Via Verdi • Via Copelli • Via Sant’Antonio

• Via Corridoni • Via Campigli (Tratto Via S. Vito -Via Truno) • Viale Valganna (Tratto Viale Ippodromo -Via Vanetti + Marciapiede) • Via Postumia • Via Campo dei Fiori

• Via La Pira • Via S. Francesco • Via Marcobi • Via Sacco (Corsie Bus) • Via Bizzozero • Via Daverio • Via Dezza (+ marciapiede) • Via Maestri del Lavoro • Largo Telamoni

• Cavalcavia Gaggianello • Via Limido (Tratto Via S. Imerio -Via Goldoni) • Via Pasetti • Via Castelli • Via Vetta D’Italia • Via Tasso • Via Appiani • Via Cartellini • Via Dante • Via Fincarà • Via Ceppo • Via Gozzi • Via Micce • Via Anfossi • Via Mirasole