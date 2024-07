Più di 150 persone per la lanternata Synergie alla Rasa

Una proposta semplice, che voleva essere un momento suggestivo di una serata estiva e più di 150 persone hanno aderito all’ iniziativa, organizzata nell’ ambito del *Progetto Synergie*, opera di coordinamento tra le varie realtà esistenti nel borgo della Rasa, con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto: la lanternata Synergie.

La serata è iniziata alle 20:30 con il ritrovo alla Motta Rossa, insieme a Don Marco Paleari, che, con le GEV, ha guidato il gruppo, arrivo nel borgo, visita a Casa Tognola – dove si sarebbe svolto a breve il concerto della Banda della Rasa – per poi giungere in Oratorio, dove ad attendere i partecipanti un rinfresco, laboratori creativi, disegni e visita alla sala studio/lettura/relax realizzata in queste 3 settimane di Oratorio Estivo (grazie a due librerie donate, tanti libri portati dai ragazzi ed una postazione pc con stampante ricevute in regalo)

Breve presentazione del Progetto In Cammino Insieme, da parte del Presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini con i ringraziamenti di Don Marco e della product manager del progetto Sonia Milani.

Poi sono state accese le 100 lanterne, realizzate dai bambini con dei vasetti di vetro decorati, per la passeggiata nel bosco, che ha riportato, tra silenzio e risate, chiacchiere e fraternità il gruppo alla Motta Rossa.

Il progetto Synergie intende sviluppare una progettualità fattiva per il Borgo della Rasa, valorizzandone le peculiarità. Questa era solo una delle prime iniziative messe in campo, con la volontà di realizzare tanti progetti sinergici, che possano fare conoscere un paese immerso nel verde, dove un quartiere, poco fuori dalle mura cittadine, può avere un grande potenziale di attrattività, fascino e richiamo.