Professioni sanitarie: aperte le iscrizioni al corso di laurea in infermieristica a Castellanza

Humanitas Castellanza apre di nuovo le porte della sua sede presso la LIUC Università Carlo Cattaneo per il corso di Laurea Triennale in Scienze Infermieristiche, offrendo ai candidati 35 posti ai quali accedere dopo il superamento del test di ingresso. La prova, unica per tutte le Professioni Sanitarie, è online ed è prevista per il 4 settembre, mentre le iscrizioni sono aperte fino alle ore 17 del 28 agosto.

Il Corso di Laurea in Infermieristica, presente in altre 3 sedi oltre Castellanza (Rozzano, Bergamo e Catania) fa parte dell’ampia offerta formativa di Humanitas University che prevede anche un Corso di Laurea in Medicina, il Corso di Laurea MEDTEC School in collaborazione con il Politecnico di Milano (che consente di ottenere, oltre alla Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, anche la Laurea di primo livello in Ingegneria Biomedica), la Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, e i Corsi di Laurea Triennale in Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Laboratorio Biomedico.

Corso di Laurea in Infermieristica

Diventare studente del Corso di Laurea in Infermieristica, realizzato in sinergia con Humanitas Mater Domini, significa non solo avere l’opportunità di intraprendere una carriera in un settore in crescita, ricoprendo un ruolo professionale stabile e molto richiesto sul mercato del lavoro, ma anche mettersi al servizio degli altri e del proprio territorio, in maniera più moderna rispetto al passato. Quella dell’infermiere è infatti oggi una figura in continua evoluzione, a contatto con la tecnologia e al centro di progetti assistenziali e di ricerca.

Per formare figure così all’avanguardia di infermieri, Humanitas University si affida a una didattica innovativa, per creare professionisti con competenze tecniche, relazionali, comunicative e di presa di decisioni ad elevata autonomia e responsabilità. In tale percorso, fin dal primo anno gli studenti iniziano l’esperienza clinica sotto la guida di infermieri esperti nelle diverse realtà di tirocinio.

L’obiettivo del corso è quindi quello di fornire, nella giusta dose, un’alternanza di competenze teoriche e pratiche che, con il supporto dell’hi-tech, portino lo studente a formarsi in un contesto clinico reale, alternando lezioni frontali, interattive, seminari, skill lab e simulazioni ad alta fedeltà.

Infine, ricordiamo che, anche per quanto riguarda il Corso di Laurea in Infermieristica, Humanitas University offre alcune agevolazioni, come la possibilità di un accesso attraverso l’elargizione di alcune borse di studio, e condizioni particolari per gli studenti lavoratori.

Humanitas University

Sito | Instagram |Facebook | LinkedIn