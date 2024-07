Ragazzi degli oratori della comunità pastorale Don Gnocchi a Varese scoprono il mondo della Protezione Civile

Una splendida mattinata di incontro tra i ragazzi degli oratori della comunità pastorale don Carlo Gnocchi e la Protezione civile si è tenuta lo scorso mercoledì 3 luglio.

Questo evento è stato realizzato all’interno del progetto “In divisa, mai divisi” organizzato nella cornice dell’oratorio estivo per i ragazzi delle scuole medie. L’obiettivo era quello di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della prevenzione e della gestione delle emergenze, nonché di rafforzare il legame tra le istituzioni e i cittadini.

Durante la mattinata, i volontari della Protezione Civile hanno tenuto una serie di dimostrazioni per spiegare ai giovani le varie attività che compongono la loro realtà operativa. Tra le tante attività svolte dal dipartimento, gli stand mostrati ai ragazzi hanno incluso il centro di telecomunicazione e comando, la cucina mobile, il nucleo acquatico e il nucleo cinofilo. Un totale di una ventina di volontari ha allestito un vero e proprio villaggio di protezione civile portando all’interno dell’oratorio delle Bustecche una decina di mezzi della colonna mobile della provincia di Varese.

«La visita della Protezione Civile è stata un’opportunità unica e preziosa per i nostri ragazzi di avvicinarsi a chi, gratuitamente, lavora per la nostra sicurezza – ha dichiarato Alessio Carcano, responsabile del progetto per gli oratori – Siamo orgogliosi e grati di avere ospitato questo evento e delle splendide testimonianze che i volontari presenti hanno portato ai nostri ragazzi. Chissà che tra qualche anno qualcuno scelga di diventare volontario proprio grazie e questa giornata».

Questo è stato l’ultimo appuntamento del progetto che ha portato in oratorio gli agenti della polizia di stato di Varese, i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e i volontari della colonna mobile provinciale di Varese.