Riapre la Via dell’amore alle Cinque terre. Fino al 9 agosto solo per i residenti

“Dodici lunghi anni di chiusura della Via dell’Amore, ingenti risorse destinate alla sua messa in sicurezza e riqualificazione. Una forte speranza e una paziente attesa di un’intera comunità. Oggi scriviamo tutti insieme una nuova pagina di storia del nostro territorio. – interviene Donatella Bianchi, presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre –

Un obiettivo condiviso con convinzione da Regione, Parco e Comune di Riomaggiore. Un impegno fattivo per ricordare la fragilità di questa zona e un’opportunità per imprese ad alta innovazione di dimostrare capacità di sviluppo di nuove metodologie di intervento sostenibili, rispettose di un ambiente delicato e protetto da un Parco Nazionale, da una Riserva Marina, da un Sito Unesco.

La via dell’Amore è il simbolo di una comunità tenace e resiliente. Il suo nome un messaggio per il futuro. Ora sta a tutti noi preservarla nel migliore dei modi, nella fruizione più responsabile e sostenibile, affinché la memoria di questi scogli possa continuare a mostrare la bellezza di generazione in generazione.

con questa finalità che, insieme a Scuola Holden, il Parco da oggi dà il via a una innovativa narrazione esperienziale di questo tratto di costa, con l’obiettivo di coinvolgere il turista in una dimensione unica, fatta di maturità, consapevolezza e rispetto. Pannelli lungo il percorso trasporteranno il visitatore in un viaggio immersivo attraverso podcast che racconteranno la nascita di questo sentiero che è inno all’incontro, all’amore. Attraverso la parola verranno condivisi riferimenti ai paesaggi geologici che qui si possono ammirare. Un intervento che rappresenta un primo tassello di narrazione che toccherà la ricca rete escursionistica del Parco con i suoi 130 chilometri di sentieri da est a ovest, dalla costa fino al crinale. Si comincia dalla Via dell’Amore, ma si prosegue risvegliando le tante storie che abitano questo territorio – anche quelle che, preziosissime, sono ancora poco conosciute”.

PER VISITARLA

Da sabato 27 luglio a giovedì 8 agosto 2024 incluso, la Via dell’Amore è aperta al pubblico esclusivamente per i residenti delle Cinque Terre, Levanto, La Spezia, e per gli ex residenti e i proprietari di seconde case del Comune di Riomaggiore e i relativi famigliari.

Apertura dalle 7:00 alla 1:00

A partire da venerdì 9 agosto 2024, l’accesso alla Via dell’Amore sarà possibile anche per i turisti, solo su prenotazione e a pagamento, con la presenza di guide. L’accesso sarà limitato a un massimo di 400 persone all’ora, suddivise in gruppi di 100 persone ogni 15 minuti (alle 00, 15, 30 e 45 minuti di ogni ora). L’ingresso per i turisti avverrà unicamente da Riomaggiore verso Manarola, con percorso a senso unico.

Orari di visita:

Dal 1° novembre al 31 marzo: 9:30 – 17:00 (ultimo accesso alle 16:30)

Dal 1° aprile al 31 ottobre: 8:00 – 19:00 (ultimo accesso alle 18:30)

Visitatori:

Prenotazione di uno slot orario e data specifici.

Accesso esclusivamente nell’orario di visita.

Entrata a Riomaggiore e uscita a Manarola (alta stagione).

Per i gruppi:

Massimo 30 persone.

Prenotazione fino a 72 ore prima.

Pagamento anticipato.

I turisti soggiornanti nelle strutture ricettive del Comune di Riomaggiore in possesso della carta del turista residente (Guest Card) e soggiornanti nelle strutture con Marchio di Qualità Ambientale CETS (Carta Europea per il Turismo Sostenibile):

Accesso durante l’orario di visita con prenotazione e ingresso da Riomaggiore.

PER I RESIDENTI

Per i residenti nelle Cinque Terre, ex residenti e proprietari di seconde case nel Comune di Riomaggiore e relativi famigliari:

Accesso sempre consentito senza bisogno di prenotazione o biglietto.

Possibilità di percorrere la Via in entrambe le direzioni senza restrizioni di tempo.

L’ingresso alla Via dell’Amore è acquistabile online e in loco, esclusivamente come quota aggiuntiva di €10,00 applicata ad ogni tipologia di Cinque Terre Card.

È possibile acquistare la Cinque Terre Card, che include l’accesso alla Via dell’Amore:

Sul sito del Comune di Riomaggiore dedicato alla Via dell’Amore: viadellamore.info

Sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre: https://card.parconazionale5terre.it/

Presso gli Info Point del Parco Nazionale delle Cinque Terre presenti sul territorio, dalla Spezia a Levanto.