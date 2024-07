Ristorni ai comuni di frontiera, Alfieri lancia l’allarme: “Soldi bloccati, manca la firma di Giorgetti”

“Ho presentato un’interrogazione urgente sulla ritardata erogazione dei ristorni ai nostri comuni di frontiera dovuta alla mancata firma del Ministro Giorgetti”. Lo annuncia Alessandro Alfieri, senatore varesino, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Esteri e Difesa raccontando di una difficoltà registrata dagli enti locali.

“Ad oggi il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha ancora provveduto all’emanazione del decreto di determinazione dei criteri di riparto e di utilizzo dei ristorni stessi che sono necessari per investimenti e servizi utili alle comunità di confine. – spiega il senatore Dem -. I comuni di quei territori spesso riescono a chiudere i loro bilanci solo grazie a quelle risorse. Negli ultimi anni mi ero sempre adoperato per accelerare queste procedure. Oggi siamo in grave ritardo, un ritardo che crea profonda incertezza e rischia a sua volta di rimandare opere attese da tempo”.